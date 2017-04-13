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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 20:47
Малиновський не хоче повертатися в Шахтар
Український півзахисник Шахтаря Руслан Малиновський, котрий виступає в оренді за бельгійський Генк, хоче залишитися в Європі.
"Я хочу грати при повних трибунах, в хорошій атмосфері, коли ти постійно на виду. Зараз Генк грає в єврокубках. В Бельгії сильно піднявся чемпіонат — це всі зауважують.
В 1/8 фіналу Ліги Європи виступало відразу три бельгійських колективи, в 1/4 фіналу вийшло два. Думаю, це хороший показник, і сподіваюся, що не межа. Так що настане літо — подивимося, - цитує Малиновського zbirna.com.
Малиновський допоміг Генку розгромити Локерен.
|Руслан Малиновський
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13.04.2017
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