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10 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 21:04
Збірна України (U-16) програла Норвегії на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі
Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, провела перший матч на Турнірі розвитку УЄФА у Польщі. Команда Олега Кузнецова поступилася одноліткам з Норвегії з рахунком 3:4, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Турнір розвитку УЄФА
Україна U-16 – Норвегія U-16 – 3:4
Голи (Україна): Дмітров (37), Завгородній (56), Посєвкін (67)
Україна: Самойленко - Білик (Пінчук, 49), Біловар, Дмітров, Ярош, Надольський, Матвєєв (Посєвкін, 41), Гуров (Романюк, 78), Шулянський, Завгородній, Сікан (Дероган, 41)
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13.04.2017
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