Підозрюваний у вибухах у Дортмунді виявився уродженцем Іраку

Затриманий після вибуху біля автобуса Боруссії в Дортмунді чоловік виявився 26-річним уродженцем Іраку.

Підозрюваний є членом "Ісламської держави (організація визнана екстремістською) і прибув в Німеччину минулого року з Туреччини, повідомляє The Guardian з посиланням на заяву німецької прокуратури.

В Іраку він очолював групу з 10 бійців, що займалися викраденнями людей, здирствами і вбивствами. Після прибуття в Німеччину він підтримував тісний контакт з ІГіЛ. Телефон затриманого незадовго до вибухів був прослуханий німецькою розвідкою.

Доказів причетності затриманого до теракту в Дортмунді слідство поки не виявило. У п'ятницю уранці суд прийме рішення, чи залишати його під вартою ще на 24 години.

Раніше в Дортмунді перед матчем Боруссія - Монако у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів біля автобуса "джмелів" стався вибух. В результаті інциденту постраждав футболіст німецького клубу Марк Бартра. Гравець отримав перелом кістки і був прооперований.