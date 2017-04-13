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13.04.2017  21:45

Чигринський допоміг АЕКу перемогти Олімпіакос у півфіналі Кубка Греції

Екс-захисник Дніпра та Шахтаря Дмитро Чигринський відіграв весь матч у першому півфінальному поєдинку Кубка Греції Олімпіакос – АЕК.

Команда Чигринського здобула виїзну перемогу над Олімпіакосом з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Чигринський лише на початку квітня відновився від травми.

Дмитро Чигринський
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