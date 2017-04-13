Початок матчу Ліон - Бешикташ відкладений через поведінку турецьких фанів

Представник УЄФА зі зв'язків з громадськістю Педро Пінту повідомив, що початок першого матчу 1/4 фінали Ліги Європи між Ліоном і Бешикташем відкладений із-за безладів на стадіоні.

Раніше уболівальники французького колективу вибігли на поле, оскільки фанати гостей почали закидати їх сектор петардами з верхнього ярусу.

Нагадаємо, що фанати Бешикташа вже вчинили погроми на трибунах НСК Олімпійський у Києві на матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Динамо у 2016 році.