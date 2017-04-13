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13.04.2017
312 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 22:20
Початок матчу Ліон - Бешикташ відкладений через поведінку турецьких фанів
Представник УЄФА зі зв'язків з громадськістю Педро Пінту повідомив, що початок першого матчу 1/4 фінали Ліги Європи між Ліоном і Бешикташем відкладений із-за безладів на стадіоні.
Раніше уболівальники французького колективу вибігли на поле, оскільки фанати гостей почали закидати їх сектор петардами з верхнього ярусу.
Нагадаємо, що фанати Бешикташа вже вчинили погроми на трибунах НСК Олімпійський у Києві на матчі групового етапу Ліги чемпіонів з Динамо у 2016 році.
Le pelouse du Parc OL est actuellement envahie par des supporters du match entre Lyon et le Besiktas dont le coup d'envoi est prévu à 21h05. pic.twitter.com/pPkSn70jDr— L'ÉQUIPE (@lequipe) 13 квітня 2017 р.
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13.04.2017
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