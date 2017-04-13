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13.04.2017
267 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 22:43
Шевченко: Відмовилися від спарингу зі збірною Єгипту, бо далеко летіти
Збірна України в червні відмовилася від спарингу з командою Єгипту.
Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
"6 червня гратимемо контрольний поєдинок з Мальтою. У нас було декілька варіантів, але, на жаль, кращі варіанти швидко відпали.
Ми планували грати з Албанією і Норвегією, але не вийшло домовитися. Варіант з Норвегією був для нас пріоритетним. Але вони раніше домовилися про спаринг з іншою командою. Норвегія - був оптимальний суперник перед матчем з Фінляндією.
Крім того, була можливість зіграти з Єгиптом. Вони хотіли приймати нас удома, але туди леьіти дуже далеко. У результаті з можливих суперників залишилася тільки Мальта. Зі збору з Австрії м відразу вилетимо до Фінялндії, - розповів Шевченко.
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13.04.2017
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