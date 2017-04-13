Шевченко: Відмовилися від спарингу зі збірною Єгипту, бо далеко летіти

Збірна України в червні відмовилася від спарингу з командою Єгипту.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"6 червня гратимемо контрольний поєдинок з Мальтою. У нас було декілька варіантів, але, на жаль, кращі варіанти швидко відпали.

Ми планували грати з Албанією і Норвегією, але не вийшло домовитися. Варіант з Норвегією був для нас пріоритетним. Але вони раніше домовилися про спаринг з іншою командою. Норвегія - був оптимальний суперник перед матчем з Фінляндією.

Крім того, була можливість зіграти з Єгиптом. Вони хотіли приймати нас удома, але туди леьіти дуже далеко. У результаті з можливих суперників залишилася тільки Мальта. Зі збору з Австрії м відразу вилетимо до Фінялндії, - розповів Шевченко.