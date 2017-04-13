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13.04.2017
245 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]13.04.2017 22:50
В УЄФА заявили, що матч Ліон - Бешикташ переносити не збираються
Представник УЄФА зі зв'язків з громадськістю Педро Пінту повідомив, що перший матч 1/4 фінали Ліги Європи між Ліоном і Бешикташем не буде перенесено на інший день, незважаючи на безлади на стадіоні.
Раніше уболівальники французького колективу вибігли на поле, оскільки фанати гостей почали закидати їх сектор петардами з верхнього ярусу.
Очікується, що найближчим часом футболісти команд з'являться на полі для розминки, пише СЭ.
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13.04.2017
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