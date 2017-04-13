В УЄФА заявили, що матч Ліон - Бешикташ переносити не збираються

Представник УЄФА зі зв'язків з громадськістю Педро Пінту повідомив, що перший матч 1/4 фінали Ліги Європи між Ліоном і Бешикташем не буде перенесено на інший день, незважаючи на безлади на стадіоні.

Раніше уболівальники французького колективу вибігли на поле, оскільки фанати гостей почали закидати їх сектор петардами з верхнього ярусу.

Очікується, що найближчим часом футболісти команд з'являться на полі для розминки, пише СЭ.