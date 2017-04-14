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263 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 07:57
Арсенал готовий платити Алексісу Санчесу рекордну в АПЛ зарплату
Нападник лондонського Арсеналу Алексіс Санчес стане найбільш високооплачуваним футболістом в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Evening Standard.
За даними видання, керівництво "канонірів" запропонувало чилійцеві новий контракт, за яким він зароблятиме рекордні £300 000 в тиждень. Проте сам Санчес поки не дав відповідь на пропозицію клубу.
На даний момент зарплата форварда складає £130 000 на тиждень. Найбільш високооплачуваним гравцем АПЧ є півзахисник МЮ Поль Погба, який отримує £290 000 в тиждень.
|Алексіс Санчес
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