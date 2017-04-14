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400 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 08:13
Маркевич вже задумується про завершення кар`єри тренера
Екс-наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич не виключає, що наступне місце його роботи стане останнім в його тренерській кар`єрі.
Про це Маркевич заявив Футбол 1
"За футболом сумую, цього не приховуватиму. Я зараз вже в такому віці, що якщо працювати далі, то тільки справді в серйозному проекті. І, напевно, це буде моя остання команда.
Хочеться зробити щось таке... Але, передусім, ні в якому разі не хотілося б опуститися нижче свого рівня. Це як мінімум. А як максимум - хочеться попрацювати ще краще", - цитує Маркевича dynamo.kiev.ua.
Раніше повідомлялося, що Маркевич спростував можливу роботу в Динамо.
|Мирон Маркевич
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