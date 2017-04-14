Маркевич вже задумується про завершення кар`єри тренера

Екс-наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич не виключає, що наступне місце його роботи стане останнім в його тренерській кар`єрі.

Про це Маркевич заявив Футбол 1

"За футболом сумую, цього не приховуватиму. Я зараз вже в такому віці, що якщо працювати далі, то тільки справді в серйозному проекті. І, напевно, це буде моя остання команда.

Хочеться зробити щось таке... Але, передусім, ні в якому разі не хотілося б опуститися нижче свого рівня. Це як мінімум. А як максимум - хочеться попрацювати ще краще", - цитує Маркевича dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Маркевич спростував можливу роботу в Динамо.