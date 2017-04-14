Інтер готовий заплатити за Мбаппе 70 млн євро

Інтер включився у боротьбу за форварда Монако Кіліана Мбаппе, на якого також претендують ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

Повідомляється, що за 18-річного дебютанта збірної Франції міланський клуб готовий заплатити 70 мільйонів євро.

Переговори між Інтером і Монако вже почалися, пише Газета.Ru.

Раніше стало відомо, що монегаски відмовилися продавати Мбаппе Манчестер Юнайтед за 80 і 110 мільйонів євро.

У 34 матчах поточного сезону на рахунку гравця 21 гол і 11 результативних передач.