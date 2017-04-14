Останнє в розділі
77 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 09:36
Інтер готовий заплатити за Мбаппе 70 млн євро
Інтер включився у боротьбу за форварда Монако Кіліана Мбаппе, на якого також претендують ПСЖ і Манчестер Юнайтед.
Повідомляється, що за 18-річного дебютанта збірної Франції міланський клуб готовий заплатити 70 мільйонів євро.
Переговори між Інтером і Монако вже почалися, пише Газета.Ru.
Раніше стало відомо, що монегаски відмовилися продавати Мбаппе Манчестер Юнайтед за 80 і 110 мільйонів євро.
У 34 матчах поточного сезону на рахунку гравця 21 гол і 11 результативних передач.
|Кіліан Мбаппе
— 0
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua