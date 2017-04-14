Президент Ліона: Матч-відповідь з Бешикташем краще провести при порожніх трибунах
Старт матчу Ліон - Бешикташ затримався із-за безладів фанів гостей. Та все ж президент французького клубу Жан-Мішель Ола радий, що зустріч відбулася.
"Це були добре організовані люди, деякі з яких приїхали з Німеччини. Вони не повинні були опинитися на матчі, але хтось продав цим небезпечним людям квитки.
Матч міг не відбутися, я справді так вважав, але це стало б для нас катастрофою. Я піднявся на трибуни і переконав наших прихильників в тому, що ця гра дуже важлива для клубу. Це коштувало того, Фортуна обернулася до нас обличчям, і в другому таймі ми забили двічі", - цитує тренера soccer.ru з посиланням на французькі ЗМІ.
Також власник Ліона розповів про те, що бажає грати в Туреччині при порожніх трибунах.
"Сподіваюся, що УЄФА прийме єдине правильне і справедливе рішення - провести зустріч-відповідь при порожніх трибунах.
Я не хочу, щоб наші уболівальники вирушали на Бешикташ, краще організуємо їм перегляд матчу на вулицях Ліона. Я побачив цей натовп і стало по-справжньому страшно. Ніколи нічого подібного не було за 30 років, що я у футболі".
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