Президент Ліона: Матч-відповідь з Бешикташем краще провести при порожніх трибунах

Старт матчу Ліон - Бешикташ затримався із-за безладів фанів гостей. Та все ж президент французького клубу Жан-Мішель Ола радий, що зустріч відбулася.

"Це були добре організовані люди, деякі з яких приїхали з Німеччини. Вони не повинні були опинитися на матчі, але хтось продав цим небезпечним людям квитки.

Матч міг не відбутися, я справді так вважав, але це стало б для нас катастрофою. Я піднявся на трибуни і переконав наших прихильників в тому, що ця гра дуже важлива для клубу. Це коштувало того, Фортуна обернулася до нас обличчям, і в другому таймі ми забили двічі", - цитує тренера soccer.ru з посиланням на французькі ЗМІ.

Також власник Ліона розповів про те, що бажає грати в Туреччині при порожніх трибунах.

"Сподіваюся, що УЄФА прийме єдине правильне і справедливе рішення - провести зустріч-відповідь при порожніх трибунах.

Я не хочу, щоб наші уболівальники вирушали на Бешикташ, краще організуємо їм перегляд матчу на вулицях Ліона. Я побачив цей натовп і стало по-справжньому страшно. Ніколи нічого подібного не було за 30 років, що я у футболі".