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302 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 12:24
На Суркіса чекають на Конресі ФФУ
У п`ятницю, 14 квітня, у Будинку футболу пройде черговий Конгрес Федерації футболу України.
На Конгрес планує приїхати віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, повідомляє кореспондент Чемпіона.
Початок Конгресу о 13:00, а завершення вже о 15:00.
У порядку денному немає проблемних питань, хоча ймовірність підняття конфліктних питань не виключена.
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