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403 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 13:33 - Сhampion.com.ua
Крим знову у ФФУ, Тернопільську федерацію виключили
Конгрес Федерації футболу України проглосував за виключення з колективних членів ФФУ Тернопільської федерації футболу за невиконання рішення Контрольно-дисциплінарного комітету.
До колективних членів ФФУ включили громадську організацію "Федерація футболу Тернопільської області".
За це рішення проголосували 87 членів Конгресу з 92-х, повідомляє кореспондент Чемпіона.
Окрім того, до колективних членів ФФУ додали Кримську федерацію футболу. За це рішення проголосували також 87 чоловік.
Також Виконком ФФУ рекомендував не виключати з членів ФФУ Федерацію футболу Волині, з якою був конфлікт протягом останніх півроку.
Додамо, що членом Федерації футболу стало Всеукраїнське об'єднання тренерів.
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