Крим знову у ФФУ, Тернопільську федерацію виключили

Конгрес Федерації футболу України проглосував за виключення з колективних членів ФФУ Тернопільської федерації футболу за невиконання рішення Контрольно-дисциплінарного комітету.

До колективних членів ФФУ включили громадську організацію "Федерація футболу Тернопільської області".

За це рішення проголосували 87 членів Конгресу з 92-х, повідомляє кореспондент Чемпіона.

Окрім того, до колективних членів ФФУ додали Кримську федерацію футболу. За це рішення проголосували також 87 чоловік.

Також Виконком ФФУ рекомендував не виключати з членів ФФУ Федерацію футболу Волині, з якою був конфлікт протягом останніх півроку.

Додамо, що членом Федерації футболу стало Всеукраїнське об'єднання тренерів.