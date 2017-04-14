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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 13:48
Фещук відзначився прем'єрним голом за Тараз. ВІДЕО
Максим Фещук забив свій прем'єрний гол у новому чемпіонаті Казахстану.
Український форвард Тараза відзначився у поєдинку 6-го туру проти Іртиша.
Фещук зробив рахунок 2:3 на 66-й хвилині зустрічі.
Але це не дозволило його команді переломаити хід матчу - поразка 2:5.
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