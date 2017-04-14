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159 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 13:56
Відразу п'ятеро гравців Шахтаря можуть пропустити матч із Динамо через дискваліфікацію
У матчі із Зорею обережними потрібно бути трьом гравцям Динамо: Морозюку, Віді та Федорчука.
Якщо вони отримають попередження, то пропустять наступний поєдинок - із Шахтарем.
У "гірників" у цьому плані картина і зовсім невтішна. На межі дискваліфікації перебувають відразу шість виконавців.
І якщо Фред поки що не грає, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентіньо та Бланко-Лещук ризикують не вийти у 26-му турі на полі НСК Олімпійський.
Тому, як зазначає zbirna.com, Дарійо, Тарасу, двом бразильцям та аргентинцю потрібно бути вкрай обережними у протистоянні з Олімпіком.
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