Відразу п'ятеро гравців Шахтаря можуть пропустити матч із Динамо через дискваліфікацію

У матчі із Зорею обережними потрібно бути трьом гравцям Динамо: Морозюку, Віді та Федорчука.

Якщо вони отримають попередження, то пропустять наступний поєдинок - із Шахтарем.

У "гірників" у цьому плані картина і зовсім невтішна. На межі дискваліфікації перебувають відразу шість виконавців.

І якщо Фред поки що не грає, то Срна, Степаненко, Бернард, Дентіньо та Бланко-Лещук ризикують не вийти у 26-му турі на полі НСК Олімпійський.

Тому, як зазначає zbirna.com, Дарійо, Тарасу, двом бразильцям та аргентинцю потрібно бути вкрай обережними у протистоянні з Олімпіком.