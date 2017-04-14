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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 14:10
Друга ліга. Інгулець-2 - Кремінь, Тепловик - Металург. Матчі 25-го туру
Друга ліга-2016/17 з футболу
Матчі 25-го туру
14 квітня
Інгулець-2 - Кремінь 13:00
Поділля - Мир 16:00
Тепловик - Металург-Запоріжжя 16:00
Реал Фарма - Балкани 17:00
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