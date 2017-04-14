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4 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 14:24
12 людей затримані під час заворушень у Ліоні перед матчем із Бешикташем
7 людей постраждали та 12 були арештовані після заворушень у Ліоні.
Як інформує радіостанція BFMTV, троє поліцейських і двоє жандармів отримали легкі поранення.
Двоє уболівальників були доставлені в лікарню з опіками.
Нагадаємо, перед початком зустрічі шанувальники французького клубу вибігли на поле.
Уболівальники були змушені піти на такий крок, оскільки їхній сектор атакували та закидали петардами фанати Бешикташа.
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