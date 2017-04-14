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14.04.2017  14:24

12 людей затримані під час заворушень у Ліоні перед матчем із Бешикташем

7 людей постраждали та 12 були арештовані після заворушень у Ліоні.

Як інформує радіостанція BFMTV, троє поліцейських і двоє жандармів отримали легкі поранення.

Двоє уболівальників були доставлені в лікарню з опіками.

Нагадаємо, перед початком зустрічі шанувальники французького клубу вибігли на поле.

Уболівальники були змушені піти на такий крок, оскільки їхній сектор атакували та закидали петардами фанати Бешикташа.
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