На Україну чекають перевибори президента Федерації футболу України

На Україну чекає позачерговий виборчий конгрес ФФУ, який повинен відбутися у терміни не пізніше 1-го липня 2017 року.

Таке рішеня було прийнято плановим Конгресом, який мав місце у п'ятницю, 14 квітня, інформує кореспондент Чемпіона.

Нагадаємо, що чинним президентом Федерації футболу України є Андрій Павелко.

Він був обраний у березні 2015 року, отримавши найбільшу кількість голосів і залишивши позаду Ігоря Коломойського.

Як відомо, вибори повинні проводитися раз на чотири роки. Але справа у тому, що відбулися зміни у законах, тому ФФУ потрібно пройти перереєстрацію.

А щоб цю перереєстрацію пройти, треба провести саме позачергові вибори.

Таким чином, той, хто виграє майбутні перевибори, буде керівником Федерації футболу України аж до 2021 року.

Нагадаємо, ФФУ за 2016 рік заробила майже 400 мільйонів гривень.

Також додамо, що Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю.