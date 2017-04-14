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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 16:12
Роналду - найкращий гравець ЛЧ, за підсумками перших матчів 1/4 фіналу
Нападник Реала Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Чемпіонів.
Про це інформує офіційний сайт УЄФА.
Уболівальники вибрали португальця за підсумками перших матчів 1/4 фіналу, віддавши йому 57 відсотків голосів.
Нападник Ювентуса Пауло Дібала отримав 33% голосів.
Нагадаємо, дубль Роналду допоміг Реалу на виїзді обіграти Баварію.
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14.04.2017
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