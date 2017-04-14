ФФУ веде переговори про проведення товариського матчу зі збірною Аргентини
Федерація футболу України веде переговори про проведення товариських матчів з топовими збірними світу.
Про це після Конгресу заявив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, слова якого передає кореспондент Чемпіона.
"Ми продовжуємо вести переговори. Зокрема, з Німецькии футбольним союзом, з італійською Федерацією футболу", - сказав він.
"Буквально кілька днів тому надійшов факс від аргентинської Федерації футболу. І ми продовжуємо переговори про можливий товариський матч зі збірною Аргентини. Але все наразі на рівні переговорів", - додав очільник ФФУ.
За словами Павелка, тренер збірної каже, з ким би він хотів провести спаринг, а далі вже починається обговорення.
"А потім обговорюємо з тренерами можливих суперників перед офіційними іграми, щоб перевірити рівень тих чи інших гравців", - підсумував він.
Нагадаємо, на Україну чекають перевибори президента Федерації футболу України.
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14.04.2017
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