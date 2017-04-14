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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 16:52
Нападник Бешикташа Бабел - найкращий гравець тижня у Лізі Європи
Нападник Бешикташа Раян Бабел визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи за підсумками перших чвертьфінальних матчів.
Також на звання найкращого гравця претендували Деві Клаасен (Аякс), Генріх Мхітарян (МЮ), Яго Аспас (Сельта).
Бабел випередив Клаасена буквальна 4% голосів.
Нагадаємо, що Бешикташ Бабела програв на виїзді Ліону.
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14.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Олімпік - Шахтар. Онлайн-коментар матчу
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