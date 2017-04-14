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72 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 16:59
Чемпіонат України (молодь). Шахтар розгромив Олімпік. Інші матчі 25-го туру
Чемпіонат України-2016/17 з футболу
Молодіжні склади U-21
Матчі 25-го туру
14 квітня
Олімпік - Шахтар 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - Арендарук (83), 0:2 - Сагуткін (90+2), 0:3 - Топалов (90+3)
Незабитий пенальті: Біленький (54) - (Олімпік)
Ворскла - ФК Олександрія 0:0
Вилучення: Гаврушко (86) - (Олександрія)
Дніпро - Сталь 0:1
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