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Футбол. Чемпіонат України (молодь). Шахтар розгромив Олімпік. Інші матчі 25-го туру
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14.04.2017  16:59

Чемпіонат України (молодь). Шахтар розгромив Олімпік. Інші матчі 25-го туру

Чемпіонат України-2016/17 з футболу

Молодіжні склади U-21

Матчі 25-го туру

14 квітня

Олімпік - Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - Арендарук (83), 0:2 - Сагуткін (90+2), 0:3 - Топалов (90+3)

Незабитий пенальті: Біленький (54) - (Олімпік)

Ворскла - ФК Олександрія 0:0

Вилучення: Гаврушко (86) - (Олександрія)

Дніпро - Сталь 0:1
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