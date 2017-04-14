Завод ФФУ з виготовлення штучних полів може робити до 500 майданчиків на рік

Побудований Федерацією футболу України завод з виробництва штучного газону, очікує на прибуття машин, необхідних для завершення повного виробничого циклу.

Після цього техніка пройде необхідне тестування та почнеться виготовлення високоякісного покриття для футбольних майданчиків і стадіонів.

Про це у своєму виступі під час XIX конгресу розповів президент ФФУ Андрій Павелко, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

"На підприємстві вже завершено випробування обладнання, яке виробляє верхній шар штучного покриття", - повідомив він.

За його словами, устаткування, сировина та технології виробництва поставляються в Україну з передових у технічному плані країн Європи та світу.

Окрім того, за словами Павелка, у перспективі можливе налагодження експорту продукції підприємства під торговою маркою "Поле". Це дозволить ФФУ привабити додаткові ресурси для розвитку спортивної інфраструктури України.

Як повідомив очільник Федерації, виробничі потужності заводу дозволяють виготовляти близько 760 тисяч кв. м покриття на рік (протягом восьмигодинної робочої зміни). Це приблизно 500 футбольних майданчиків на рік.

Нагадаємо, ФФУ веде переговори про проведення товариського матчу зі збірною Аргентини.