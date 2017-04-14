Хуан Мата більше не допоможе Манчестер Юнайтед у цьому сезоні

Гравці Манчестер Юнайтед Філ Джонс і Кріс Смоллінг приступлять до тренувань у середині травня, а Хуан Мата - наприкінці травня.

Про це повідомив головний тренер команди Жозе Моурінью, інформує офіційний сайт клубу.

Отож, Мата пропустить залишок сезону, адже останній матч в АПЛ МЮ проведе 21 травня.

Водночас, у клубі вважають, що Джонс і Смоллінг можуть встигнути набрати форму до заключних ігор чемпіонату з Тоттенгемом, Саутгемптоном і Крістал Пелас.

Раніше вже була інформація, що Мата через травму може пропустити закінчення сезону.