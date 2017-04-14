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11 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 17:25
Хуан Мата більше не допоможе Манчестер Юнайтед у цьому сезоні
Гравці Манчестер Юнайтед Філ Джонс і Кріс Смоллінг приступлять до тренувань у середині травня, а Хуан Мата - наприкінці травня.
Про це повідомив головний тренер команди Жозе Моурінью, інформує офіційний сайт клубу.
Отож, Мата пропустить залишок сезону, адже останній матч в АПЛ МЮ проведе 21 травня.
Водночас, у клубі вважають, що Джонс і Смоллінг можуть встигнути набрати форму до заключних ігор чемпіонату з Тоттенгемом, Саутгемптоном і Крістал Пелас.
Раніше вже була інформація, що Мата через травму може пропустити закінчення сезону.
|Жозе Моурінью. Світлина ФК Манчестер Юнайтед
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14.04.2017
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