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16 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 17:33 - Сhampion.com.ua
Прем'єр-ліга. Матч 25-го туру. Зоря у Запоріжжі прийме Динамо
Прем'єр-ліга-2016/17 України з футболу
Другий етап
Матч 25-го туру
14 квітня
|Зоря
|-:-
|Динамо
19:00
— 0
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