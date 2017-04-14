Захисник Шальке перейде в Арсенал

Захисник Шальке Сеад Колашинац влітку переїде на Емірейтс.

Як повідомляє reprezentacija.ba, футболіст підписав контракт з Арсеналом, причому всі деталі були налагоджені кілька днів тому.

Захисник отримав гарантії того, що в наступному сезоні командою керуватиме Арсен Венгер, і тому погодився перебратися в Арсенал.

Як відомо, Колашинац, який виступає за Шальке з 2011 року, перейде в Арсенал безкоштовно. Його контракт закінчується після закінчення сезону, пише ua-football.com.