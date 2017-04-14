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170 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 17:55
Захисник Шальке перейде в Арсенал
Захисник Шальке Сеад Колашинац влітку переїде на Емірейтс.
Як повідомляє reprezentacija.ba, футболіст підписав контракт з Арсеналом, причому всі деталі були налагоджені кілька днів тому.
Захисник отримав гарантії того, що в наступному сезоні командою керуватиме Арсен Венгер, і тому погодився перебратися в Арсенал.
Як відомо, Колашинац, який виступає за Шальке з 2011 року, перейде в Арсенал безкоштовно. Його контракт закінчується після закінчення сезону, пише ua-football.com.
|Сеад Колашинац
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14.04.2017
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