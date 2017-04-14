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14.04.2017  20:20

Ксьонз та Голодюк не допоможуть Карпатам у матчі проти Ворскли

Карпати завершили підготовку до виїзного поєдинку 25-го туру з Ворсклою.

Як повідомила прес-служба львівського клубу, тренерський штаб "зелено-білих" не зможе розраховувати в Полтаві на двох футболістів основного складу.

У лазареті команди як і раніше знаходяться Олег Голодюк та Павло Ксьонз.

Втім, обидва гравці незабаром повернуться в підготовчий процес і зможуть зіграти в матчі наступного туру з Волинню.

Ксьонз отримав пошкодження у зустрічі зі Сталлю та був замінений вже на початку гри.

Матч Ворскла - Карпати відбудеться 15 квітня, початок о 15:00.

Як відомо, днями Карпати провели один день в армії, побувавши на полігоні.
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