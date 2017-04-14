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14.04.2017  20:26 - Champion.com.ua

Павелко: Ми запускаємо процес реорганізації Федерації футболу України

Чинний президент ФФУ Андрій Павелко висуне свою кандидатуру на позачергові вибори Федерації, які мають відбутися у терміни не пізніше 1-го липня 2017 року.

Про це він заявив на брифінгу після Конгресу ФФУ, де прокоментував рішення реорганізувати Федерацію, повідомляє кореспондент Чемпіона.

"Прийняли рішення, що ми запускаємо процес реорганізації ФФУ, все це відповідно до законів України. Запускається процес нового перезавантаження українського футболу, який ми повинні встигнути зробити до 1-го липня", - зазначив очільник ФФУ.

"Я офіційно оголошую, що я йду на вибори президента в новій організації - ГО (Громадська Організація) Федерації футболу України. У нас є намічений план, згідно з яким ми будемо рухатися вперед", - запевнив Павелко.

За словами президента, зміни у Федерації футболу України вже відбуваються.

"На сьогоднішньому Конгресі ми побачили виступи Баранки і Маркевича, зміни вже відбуваються. Є оптимізм в тому, що в українському футболі ми багато речей можемо зробити вперше і змінити в кращу сторону роботу Федерації футболу України", - заявив він.

"Самі ж вибори пройдуть за правилами чинного Статуту ФФУ, до Прийняття нового Статуту. З сьогоднішнього дня вже можна висувати кандидатури на вибори", - підкреслив Павелко.

Нагадаємо, ФФУ за 2016 рік заробила майже 400 мільйонів гривень.

Також додамо, що Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю.
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