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479 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 21:52
Федецький: Перейду в Торіно за умови, якщо там залишиться Джо Харт
Торіно дійсно цікавиться захисником Дармштадта Артемом Федецьким.
Про це розповів сам футболіст.
"Не знаю, як інформація могла так швидко просочитися. Я сам був шокований, коли це прочитав – чесно. Адже практично нікому не розголошував. Так, наразі конкретика є від Торіно. Ну як конкретика – зверталися представники клубу", - сказав він.
"Щодо німецьких клубів – поки лише йдуть розмови. Один нюанс – перейду в Торіноза умови, якщо там залишиться Джо Харт. Щоб спокійніше за ворота було. Звичайно, це жарт. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - цитує гравця Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що Федецький відмовився від зарплатні у 2 млн євро у російських клубах.
|Артем Федецький
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