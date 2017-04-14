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479 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.04.2017  21:52

Федецький: Перейду в Торіно за умови, якщо там залишиться Джо Харт

Торіно дійсно цікавиться захисником Дармштадта Артемом Федецьким.

Про це розповів сам футболіст.

"Не знаю, як інформація могла так швидко просочитися. Я сам був шокований, коли це прочитав – чесно. Адже практично нікому не розголошував. Так, наразі конкретика є від Торіно. Ну як конкретика – зверталися представники клубу", - сказав він.

"Щодо німецьких клубів – поки лише йдуть розмови. Один нюанс – перейду в Торіноза умови, якщо там залишиться Джо Харт. Щоб спокійніше за ворота було. Звичайно, це жарт. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - цитує гравця Футбол 24

Раніше повідомлялося, що Федецький відмовився від зарплатні у 2 млн євро у російських клубах.

Артем Федецький
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