Ребров: Це був один з найбільш видовищних матчів чемпіонату

Зоря і Динамо зіграли один з найбільш видовищних матчів чемпіонату.

Про це заявив тренер киян Сергій Ребров, пише сайт луганської команди.

"Думаю, що це був один з найбільш видовищних матчів чемпіонату, незважаючи на те, що ми виграли всього 1:0. Обидві команди показали, в першу чергу, боротьбу на футбольному полі, то, що хочуть побачити глядачі", - сказав він.

"Так, можна забивати багато або мало, але глядачі повинні бачити азарт, повинні бачити енергію", - підсумував тренер.