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301 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 22:22
Ребров: Це був один з найбільш видовищних матчів чемпіонату
Зоря і Динамо зіграли один з найбільш видовищних матчів чемпіонату.
Про це заявив тренер киян Сергій Ребров, пише сайт луганської команди.
"Думаю, що це був один з найбільш видовищних матчів чемпіонату, незважаючи на те, що ми виграли всього 1:0. Обидві команди показали, в першу чергу, боротьбу на футбольному полі, то, що хочуть побачити глядачі", - сказав він.
"Так, можна забивати багато або мало, але глядачі повинні бачити азарт, повинні бачити енергію", - підсумував тренер.
|Сергій Ребров
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