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14.04.2017  22:37

Вернидуб: Боротьбу за друге місце ми закінчили

Зоря завершила боротьбу за друге місце чемпіонату.

Про це після поразки від Динамо заявив тренер клубу Юрій Вернидуб, пише сайт луганчан.

"Сьогодні дуже хотіли перемогти, але програли 0:1. Гра була дуже інтенсивною. Були моменти, як в першому, так і в другому таймі. Динамо свій момент використало, а ми ні", - сказав він.

"Після цього матчу стало зрозуміло, що боротьбу за друге місце ми закінчили. Будемо боротися за третє. Важливо показати хорошу гру проти Чорноморця, Олександрії, Олімпіка і все буде добре ", - підсумував Вернидуб.
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