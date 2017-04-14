Іспанські ЗМІ: майбутнє Зозулі в Бетісі невизначене

Український нападник Роман Зозуля буде виставлений на трансфер в літнє трансферне вікно.



Бетіс буде готовий продати Зозулю, але все ще надасть шанс Роману в міжсезоння, пишуть іспанські ЗМІ.



Контракт Зозулі з Бетісом розрахований до 30 червня 2019 року, пише profootball.ua.

Раніше повідомлялося, що Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю.

Також була інформація, що .