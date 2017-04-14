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109 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.04.2017  23:14

Іспанські ЗМІ: майбутнє Зозулі в Бетісі невизначене

Український нападник Роман Зозуля буде виставлений на трансфер в літнє трансферне вікно.
 
Бетіс буде готовий продати Зозулю, але все ще надасть шанс Роману в міжсезоння, пишуть іспанські ЗМІ.
 
Контракт Зозулі з Бетісом розрахований до 30 червня 2019 року, пише profootball.ua.

Раніше повідомлялося, що Тимощука виключили з виконкому ФФУ, замість нього прийняли Зозулю.

Також була інформація, що Зозуля може піти в оренду в іспанський клуб, якщо доб'ється дозволу від ФІФА.
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