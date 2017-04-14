Любенович і Петряк отримали травми у матчі Зоря – Динамо

Желько Любенович та Іван Петряк отримали травми у матчі Зоря – Динамо.

Про це заявив тренер луганського клубу Юрій Вернидуб, пише сайт луганчан.

"Заміна Любеновіча? Це була вимушена заміна. Желько отримав травму. Попросив заміну. Я випустив Петряка і той теж в самому кінці першого тайму отримав травму", - розповів тренер.

"У Желько проблема з бічною зв'язкою коліна. А у Вані, схоже, надрив передньої поверхні стегна", - підсумував Вернидуб.