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108 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 23:28
Любенович і Петряк отримали травми у матчі Зоря – Динамо
Желько Любенович та Іван Петряк отримали травми у матчі Зоря – Динамо.
Про це заявив тренер луганського клубу Юрій Вернидуб, пише сайт луганчан.
"Заміна Любеновіча? Це була вимушена заміна. Желько отримав травму. Попросив заміну. Я випустив Петряка і той теж в самому кінці першого тайму отримав травму", - розповів тренер.
"У Желько проблема з бічною зв'язкою коліна. А у Вані, схоже, надрив передньої поверхні стегна", - підсумував Вернидуб.
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