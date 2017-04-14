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46 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 23:45
Чемпіонат Франції. Матч 33-го туру. Анже поступився ПСЖ
Чемпіонат Франції з футболу сезон 2016/2017
33-й тур
14 квітня
Анже – ПСЖ 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – Ді Марія (28), 0:2 – Ді Марія (84)
Анже: Летельє, Траоре, Сіссоко, Манко, Тома, Ндойе, Сантамарія, Мангані, Токо-Екамбі, Пепе (Бамба, 76), Дьєдіу (Беріго, 82).
ПСЖ: Трапп, Маркіньос, Максвелл, Орьє, Кімпембе, Матюіді (Мотта, 77), Рабьо, Ді Марія (Гонсалу Гедеш, 90), Верратті, Пасторе (Лукас Моура, 69), Кавані.
Попередження: Верратті (12), Тома (12), Дьєдіу (58).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Монако
|31
|23
|5
|3
|88-26
|74
|2
|ПСЖ
|31
|23
|4
|4
|66-21
|73
|3
|Ніцца
|32
|20
|10
|2
|52-26
|70
|4
|Ліон
|32
|17
|3
|12
|65-39
|54
|5
|Бордо
|32
|13
|10
|9
|46-39
|49
|6
|Марсель
|32
|13
|9
|10
|44-38
|48
|7
|Сент-Етьєн
|31
|11
|12
|8
|35-25
|45
|8
|Нант
|32
|11
|9
|12
|31-46
|42
|9
|Генгам
|32
|11
|8
|13
|38-43
|41
|10
|Тулуза
|31
|10
|10
|11
|33-33
|40
|11
|Ренн
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|12
|Анже
|33
|11
|6
|16
|32-43
|39
|13
|Лілль
|32
|10
|7
|15
|31-39
|37
|14
|Монпельє
|32
|9
|9
|14
|45-55
|36
|15
|Метц
|31
|9
|8
|14
|29-59
|35
|16
|Кан
|32
|9
|5
|18
|31-54
|32
|17
|Нансі
|32
|8
|7
|17
|24-41
|31
|18
|Лор'ян
|32
|9
|4
|19
|37-62
|31
|19
|Діжон
|32
|6
|11
|15
|40-50
|29
|20
|Бастія
|32
|6
|10
|16
|26-46
|28
— 0
|
14.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Олімпік - Шахтар. Онлайн-коментар матчу
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