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14.04.2017  23:45

Чемпіонат Франції. Матч 33-го туру. Анже поступився ПСЖ

Чемпіонат Франції з футболу сезон 2016/2017

33-й тур

14 квітня

Анже – ПСЖ 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Ді Марія (28), 0:2 – Ді Марія (84)

Анже: Летельє, Траоре, Сіссоко, Манко, Тома, Ндойе, Сантамарія, Мангані, Токо-Екамбі, Пепе (Бамба, 76), Дьєдіу (Беріго, 82).

ПСЖ: Трапп, Маркіньос, Максвелл, Орьє, Кімпембе, Матюіді (Мотта, 77), Рабьо, Ді Марія (Гонсалу Гедеш, 90), Верратті, Пасторе (Лукас Моура, 69), Кавані.

Попередження: Верратті (12), Тома (12), Дьєдіу (58). 

    І В Н П М О
  1 Монако 31 23 5 3 88-26 74
  2 ПСЖ 31 23 4 4 66-21 73
  3 Ніцца 32 20 10 2 52-26 70
  4 Ліон 32 17 3 12 65-39 54
  5 Бордо 32 13 10 9 46-39 49
  6 Марсель 32 13 9 10 44-38 48
  7 Сент-Етьєн 31 11 12 8 35-25 45
  8 Нант 32 11 9 12 31-46 42
  9 Генгам 32 11 8 13 38-43 41
  10 Тулуза 31 10 10 11 33-33 40
  11 Ренн 32 9 13 10 29-37 40
  12 Анже 33 11 6 16 32-43 39
  13 Лілль 32 10 7 15 31-39 37
  14 Монпельє 32 9 9 14 45-55 36
  15 Метц 31 9 8 14 29-59 35
  16 Кан 32 9 5 18 31-54 32
  17 Нансі 32 8 7 17 24-41 31
  18 Лор'ян 32 9 4 19 37-62 31
  19 Діжон 32 6 11 15 40-50 29
  20 Бастія 32 6 10 16 26-46 28
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