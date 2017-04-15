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15.04.2017  10:27

Кубок України. Шахтар прийме Дніпро у Харкові

Стало відомо місце і час проведення півфінальної зустрічі Кубка України між Шахтарем і Дніпром.

Як пише сайт гірників, зстріч пройде на ОСК Металіст 26 квітня. Її початок заплановано на 20:00. 

Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ зарахував Полтаві технічну поразку в матчі з Шахтарем.
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