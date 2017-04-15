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151 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 10:27
Кубок України. Шахтар прийме Дніпро у Харкові
Стало відомо місце і час проведення півфінальної зустрічі Кубка України між Шахтарем і Дніпром.
Як пише сайт гірників, зстріч пройде на ОСК Металіст 26 квітня. Її початок заплановано на 20:00.
Раніше повідомлялося, що КДК ФФУ зарахував Полтаві технічну поразку в матчі з Шахтарем.
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