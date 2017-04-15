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614 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 11:21
Хавбека Шахтаря освистали в Бразилії
Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем викликав обурення трибун на матчі Кубка Бразилії.
Футболіст, який з 2017 року на правах оренди захищає кольори Сан-Паулу, на 60-й хвилині матчу 4-го раунду Кубка Бразилії проти Крузейро був замінений на Томаса.
Коли півзахисник йшов з поля, на його адресу лунав обурений свист з боку уболівальників Сан-Паулу, незадоволених рівнем гри, який демонструє Веллінгтон Нем в стані їх команди, пише Шахта.org.
|Веллінгтон Нем
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14.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Зоря - Динамо 0:1. Запорізька "мінімалка" Реброва
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