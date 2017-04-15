Хавбека Шахтаря освистали в Бразилії

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем викликав обурення трибун на матчі Кубка Бразилії.

Футболіст, який з 2017 року на правах оренди захищає кольори Сан-Паулу, на 60-й хвилині матчу 4-го раунду Кубка Бразилії проти Крузейро був замінений на Томаса.

Коли півзахисник йшов з поля, на його адресу лунав обурений свист з боку уболівальників Сан-Паулу, незадоволених рівнем гри, який демонструє Веллінгтон Нем в стані їх команди, пише Шахта.org.