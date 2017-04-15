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23 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 11:45
Захисник Зірки не зіграє проти Волині
Центральний захисник Зірки Борха Екіса пропустить матч 25-го туру української Прем'єр-ліги проти Волині.
Екіса отримав травму коліна, тому точно не зможе взяти участь в найближчому матчі своєї команди.
Більш точний характер пошкодження футболіста і терміни відновлення поки що залишаються невідомими, пише sportarena.com.
|Борха Екіса
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