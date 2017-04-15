Захисник Зірки не зіграє проти Волині

Центральний захисник Зірки Борха Екіса пропустить матч 25-го туру української Прем'єр-ліги проти Волині.

Екіса отримав травму коліна, тому точно не зможе взяти участь в найближчому матчі своєї команди.

Більш точний характер пошкодження футболіста і терміни відновлення поки що залишаються невідомими, пише sportarena.com.