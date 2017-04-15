Останнє в розділі
50 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 11:50
Атлетико може підписати Фабрегаса
Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас може перейти в мадридський Атлетико.
Як інформує Mundo Deportivo "матрацники" проявляють предметний інтерес до футболіста. Сума можливої угоди не розголошується.
Відзначимо, що в Челсі Фабрегас не має регулярної ігрової практики, переважно виходячи на поле з лави запасних.
У цьому сезоні на рахунку 29-річного півзахисника 25 матчів за "синіх", 4 голи і 7 асистів, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ підпише Фабрегаса.
|Сеск Фабрегас
— 0
Читай також
|
14.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Зоря - Динамо 0:1. Запорізька "мінімалка" Реброва
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua