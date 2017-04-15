Атлетико може підписати Фабрегаса

Півзахисник Челсі Сеск Фабрегас може перейти в мадридський Атлетико.

Як інформує Mundo Deportivo "матрацники" проявляють предметний інтерес до футболіста. Сума можливої угоди не розголошується.

Відзначимо, що в Челсі Фабрегас не має регулярної ігрової практики, переважно виходячи на поле з лави запасних.

У цьому сезоні на рахунку 29-річного півзахисника 25 матчів за "синіх", 4 голи і 7 асистів, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ підпише Фабрегаса.