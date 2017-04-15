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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 12:40
Фенербахче передумав запрошувати Реброва
Дік Адвокат і в наступному сезоні буде керувати стамбульським Фенербахче.
Розмови, які нещодавно піднялися в турецькій пресі з приводу можливого запрошення на пост наставника Фенербахче нинішнього тренера київського Динамо Сергія Реброва, вщухли.
Більш того, якщо вірити інформації fotosport.com і fanatik.com.tr, в наступному сезоні керувати клубом буде його нинішній наставник.
Боси Фенербахче вже зараз обговорюють з фахівцем літні трансфери і готові виділити для придбання потрібних фахівцеві футболістів потрібні кошти, пише Zbirna.com.
|Сергій Ребров
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