Фенербахче передумав запрошувати Реброва

Дік Адвокат і в наступному сезоні буде керувати стамбульським Фенербахче.

Розмови, які нещодавно піднялися в турецькій пресі з приводу можливого запрошення на пост наставника Фенербахче нинішнього тренера київського Динамо Сергія Реброва, вщухли.

Більш того, якщо вірити інформації fotosport.com і fanatik.com.tr, в наступному сезоні керувати клубом буде його нинішній наставник.

Боси Фенербахче вже зараз обговорюють з фахівцем літні трансфери і готові виділити для придбання потрібних фахівцеві футболістів потрібні кошти, пише Zbirna.com.