Сидорчук: Команда проявила характер

Динамо у матчі проти Зорі проявило характер.

Про це клубному сайту заявив півзахисник Сергій Сидорчук.

"Якби ми в першому таймі використовували всі свої моменти, друга половина зустрічі була б набагато легшою", - сказав він.

"Заслуга команди в тому, що вона проявила характер, не завжди ж вигравати по 4:0, такі перемоги на характері також дуже важливі. Що стосується боротьби, вважаю, Зоря її виграла", - підсумував Сидорчук.