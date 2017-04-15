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6 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]15.04.2017 13:07
Сидорчук: Команда проявила характер
Динамо у матчі проти Зорі проявило характер.
Про це клубному сайту заявив півзахисник Сергій Сидорчук.
"Якби ми в першому таймі використовували всі свої моменти, друга половина зустрічі була б набагато легшою", - сказав він.
"Заслуга команди в тому, що вона проявила характер, не завжди ж вигравати по 4:0, такі перемоги на характері також дуже важливі. Що стосується боротьби, вважаю, Зоря її виграла", - підсумував Сидорчук.
|Сергій Сидорчук
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