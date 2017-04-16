Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чемпіонат Англії. Матчі 33-го туру. Вест Бромвіч програв Ліверпулю, МЮ здолав Челсі
Чемпіонат Іспанії. Леганес - Еспаньол, Валенсія - Севілья. Матчі 32-го туру
Прем'єр-ліга. Матчі 25-го туру. Волинь перемогла Зірку, Чорноморець - Олександрію
Кварцяний: Довелося відверто поговорити з гравцями
Вболівальники Бастії напали на гравців Ліона. ВІДЕО
Чемпіонат Німеччини. Матчі 29-го туру. Вердер вдома переміг Гамбург
Новини
19:57
Автоспорт. Пілот Ferrari Феттель виграв Гран Прі Бахрейну
19:52
Футбол. Чемпіонат Англії. Матчі 33-го туру. Вест Бромвіч програв Ліверпулю, МЮ здолав Челсі
19:26
Бокс. Кривдник Ломаченка проведе свій наступний бій 27 травня
19:05
Футбол. Чемпіонат Іспанії. Леганес - Еспаньол, Валенсія - Севілья. Матчі 32-го туру
18:51
Футбол. Прем'єр-ліга. Матчі 25-го туру. Волинь перемогла Зірку, Чорноморець - Олександрію
Усі новини
1186 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
16.04.2017  17:28

Кернес: Просив Курченка віддати Металіст місту, але він відмовився

Мер Харкова Геннадій Кернес просив власника Металіста Сергія Курченко передати клуб у власність міста.

Про це Кернес повідомив у інтерв'ю zn.ua.

"Розмовляв з ним кілька місяців тому, просив його віддати клуб Металіст місту. Він сказав, що заплатив за нього гроші. І що якщо є бажаючі і з ним розрахуватися, він віддасть Металіст", - повідомив мер Харкова.

"Скільки він хоче? Я не розмовляв про це. Я просив, щоб він передав Металіст Харкову. У комунальну власність? Як завгодно. Тільки щоб команда була збережена і була присутня в Прем'єр-лізі", - заявив Кернес.

Як відомо, Металіст припинив свої виступи в Прем'єр-лізі через скрутне фінансове становище.
Коментарі
 — 1
_ 16.04.2017 19:22
Специально для сайта " pravda.com.ua " предлагается бонус "Букмекерской конторы Леон" ( ввести в гугле ) дает до 100 долларов новым игрокам. При регистрации нужно указать эксклюзивный бонус код " pravda ".
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
15.04.2017

Прем'єр-ліга. 25-й тур. Олімпік - Шахтар 0:4. Фонсека виграв донецьке дербі у Києві
Шахтар взяв легкі три очки
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Зоря - Динамо 0:1. Запорізька "мінімалка" Реброва
Олег Лужний: В Україні на футболі заснути можна. Ані агресії, ані швидкості
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter