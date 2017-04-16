Кернес: Просив Курченка віддати Металіст місту, але він відмовився

Мер Харкова Геннадій Кернес просив власника Металіста Сергія Курченко передати клуб у власність міста.

Про це Кернес повідомив у інтерв'ю zn.ua.

"Розмовляв з ним кілька місяців тому, просив його віддати клуб Металіст місту. Він сказав, що заплатив за нього гроші. І що якщо є бажаючі і з ним розрахуватися, він віддасть Металіст", - повідомив мер Харкова.

"Скільки він хоче? Я не розмовляв про це. Я просив, щоб він передав Металіст Харкову. У комунальну власність? Як завгодно. Тільки щоб команда була збережена і була присутня в Прем'єр-лізі", - заявив Кернес.

Як відомо, Металіст припинив свої виступи в Прем'єр-лізі через скрутне фінансове становище.