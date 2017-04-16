Останнє в розділі
1186 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]16.04.2017 17:28
Кернес: Просив Курченка віддати Металіст місту, але він відмовився
Мер Харкова Геннадій Кернес просив власника Металіста Сергія Курченко передати клуб у власність міста.
Про це Кернес повідомив у інтерв'ю zn.ua.
"Розмовляв з ним кілька місяців тому, просив його віддати клуб Металіст місту. Він сказав, що заплатив за нього гроші. І що якщо є бажаючі і з ним розрахуватися, він віддасть Металіст", - повідомив мер Харкова.
"Скільки він хоче? Я не розмовляв про це. Я просив, щоб він передав Металіст Харкову. У комунальну власність? Як завгодно. Тільки щоб команда була збережена і була присутня в Прем'єр-лізі", - заявив Кернес.
Як відомо, Металіст припинив свої виступи в Прем'єр-лізі через скрутне фінансове становище.
— 1
_ 16.04.2017 19:22
Специально для сайта " pravda.com.ua " предлагается бонус "Букмекерской конторы Леон" ( ввести в гугле ) дает до 100 долларов новым игрокам. При регистрации нужно указать эксклюзивный бонус код " pravda ".
|
15.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Олімпік - Шахтар 0:4. Фонсека виграв донецьке дербі у Києві
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua