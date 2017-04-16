Фанати Спартака "потролили" Луческу банером - "В Питере - ныть". ФОТО

Вболівальники Спартака по ходу матчу з Зенітом розтягнули банер, на якому зображений тренер гостей Мірча Луческу і написано: "В Питере - ныть".

Це алюзія на популярну пісню гурту Ленінград "В Питере - пить", яку свого часу також виконав нападник російського Тосно Артем Мілевський.

Як відомо, екс-тренер Шахтаря Луческу по ходу сезону неодноразово скаржився на суддівство і згадував в інтерв'ю Спартак.

Таким наставник часто зловживав у матчах УПЛ, коли тренував Шахтар.

Тоді Луческу в основному "згадував" київське Динамо.

Матч Спартак - Зеніт відбувся 16-го квітня у рамках 23-го туру чемпіонату Росії і завершився перемогою столичного клубу з рахунком 2:1.