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3224 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
16.04.2017  21:49

Фанати Спартака "потролили" Луческу банером - "В Питере - ныть". ФОТО

Вболівальники Спартака по ходу матчу з Зенітом розтягнули банер, на якому зображений тренер гостей Мірча Луческу і написано: "В Питере - ныть".

Це алюзія на популярну пісню гурту Ленінград "В Питере - пить", яку свого часу також виконав нападник російського Тосно Артем Мілевський.

Як відомо, екс-тренер Шахтаря Луческу по ходу сезону неодноразово скаржився на суддівство і згадував в інтерв'ю Спартак.

Таким наставник часто зловживав у матчах УПЛ, коли тренував Шахтар.

Тоді Луческу в основному "згадував" київське Динамо.

Матч Спартак - Зеніт відбувся 16-го квітня у рамках 23-го туру чемпіонату Росії і завершився перемогою столичного клубу з рахунком 2:1.
Коментарі
 — 1
Yevhen Henhalo _ 16.04.2017 22:48
Циган був нитиком-пєдаром! Ним і залишився! Невже наші українські журналюги не бачать в ньому непотріб7 Англійською- рабіш! Лише бандюк ахметка міг цигана запросити в Україну. Кєсарю-кєсареве! Пєдару-пєдарєве!!!
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