Останнє в розділі
16.04.2017
3224 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]16.04.2017 21:49
Фанати Спартака "потролили" Луческу банером - "В Питере - ныть". ФОТО
Вболівальники Спартака по ходу матчу з Зенітом розтягнули банер, на якому зображений тренер гостей Мірча Луческу і написано: "В Питере - ныть".
Це алюзія на популярну пісню гурту Ленінград "В Питере - пить", яку свого часу також виконав нападник російського Тосно Артем Мілевський.
Як відомо, екс-тренер Шахтаря Луческу по ходу сезону неодноразово скаржився на суддівство і згадував в інтерв'ю Спартак.
Таким наставник часто зловживав у матчах УПЛ, коли тренував Шахтар.
Тоді Луческу в основному "згадував" київське Динамо.
#СпартакЗенит #антураж pic.twitter.com/Qap5UpQhGs— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 квітня 2017 р.
Матч Спартак - Зеніт відбувся 16-го квітня у рамках 23-го туру чемпіонату Росії і завершився перемогою столичного клубу з рахунком 2:1.
— 1
Yevhen Henhalo _ 16.04.2017 22:48
Циган був нитиком-пєдаром! Ним і залишився! Невже наші українські журналюги не бачать в ньому непотріб7 Англійською- рабіш! Лише бандюк ахметка міг цигана запросити в Україну. Кєсарю-кєсареве! Пєдару-пєдарєве!!!
|
15.04.2017
Прем'єр-ліга. 25-й тур. Олімпік - Шахтар 0:4. Фонсека виграв донецьке дербі у Києві
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua