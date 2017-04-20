Прем'єр-ліга. 26-й тур. Динамо - Шахтар 0:1. "Гірникам" - золото, Київ залишається зі сріблом

Домашній матч 26-го туру Прем'єр-ліги сезону-2016/17 проти Шахтаря мав надати відповідь, чи залишиться Динамо у чемпіонській гонці. 11 очок переваги, які "гірники" мали до стартового свистка, і так робили їх не просто фаворитами у боротьбі за золоті нагороди, а фактично безальтернативними фаворитами. А якби підопічні Паулу Фонсеки ще й не програли у Києві, то могли оформити чемпіонство вже у якомусь з найближчих турів.

Ще одним питанням було, чи ризикне Сергій Ребров зіграти проти головного конкурента у три захисники, як це Динамо робило в останніх матчах. І, до речі, робило вдало. Перейшовши на нову тактику, кияни виграли у чотирьох офіційних матчах поспіль, пропустивши лише один м'яч. Та і загалом, навесні "біло-сині" втратили очки лише одного разу, поступившись у Кропивницькому.

Чого не можна сказати про Шахтар. Поразка від Сельти та виліт з Ліги Європи, нічия з Олімпіком і поразка від Чорноморця дозволили "динамівцям" дещо скоротити відставання, у порівнянні з осінньою частиною чемпіонату. Крім того, "гірники" двічі з труднощами долали Зорю (двічі 2:1), а також Волинь (1:0). І лише у попередньому турі здобули розгромну перемогу, здолавши Олімпік.

Світлина ФК Шахтар

Що ж, цей матч точно розставив усі крапки на "і", "ї" й іншими буквами алфавіту. Донецькому Шахтарю дістаються у цьому сезоні золоті нагороди, київському Динамо - швидше за все, срібні. І ще один факт: Паулу Фонсека був абсолютно готовий до нової тактики Сергія Реброва та повністю переграв коуча киян.

Динамо почало агресивно, пресингуючи суперників фактично на кожному клаптику поля. "Гірники", склалося враження, вирішили почекати, подивитися, чого варто очікувати від нового Динамо. А потім, зрозумівши, що нічого надзвичайного не станеться, і самі почали переходити у швидкі контратаки. Тут ще й гол стався як ніколи доречно. Тайсон без перешкод навісив, а Феррейра без перешкод головою пробив у дальній кут.

А вже за кілька хвилин Шахтар мав знімати всі питання про переможця зустрічі. Та побачення один на один у бразильця Бернарда виграв воротар киян Коваль. Власне, це і всі небезпечні моменти, які були у першому таймі. У Динамо взагалі за перші 45 хвилин був один удар (Ярмоленко на останній хвилині тайму пробив повз ворота). Зате "динамівці" мали перевагу за оффсайдами. Точніше кажучи, це Шахтар протягом усього матчу вміло грав у лінію, і бокові арбітри змушені були підмінати свої прапорці.

Світлина ФК Динамо

На другий тайм "біло-сині" вийшли із зовсім іншим настроєм. Було видно, що розмова у перерві була не з найприємніших. Проте і ця активність жодним чином не допомагала Динамо в атаці. Моментів, як не було, так і більше не з'являлося. Про що говорити, якщо вперше у ствір воріт П'ятова завдав Пантич на 79-й хвилині поєдинку?..

Шахтар спокійно захищався, не особливо поспішаючи у контратаки. У другому таймі у "гірників" можна пригадати тільки удар Степаненка після подачі з кутового. Водночас кияни лише одного разу створили пожежу біля воріт Шахтаря. Сталося це на 88-й хвилині після подачі з кутового. Було кілька спроб пробити, та все ж оборона виявилася спритнішою. А загалом, "помаранчево-чорні" дуже впевнено довели справу до переможного завершення.

Єдине, що не сподобалося, - це поведінка Феррейри та Срни наприкінці зустрічі. Один ліктем заїхав в обличчя Пантичу, а інший - Антунешу та Кадару. Тамашу навіть довелося достроково завершити гру. Можливо, там був саме ігровий епізод, але Дарійо кулаком розбив ніс угорцю. І цілком можливо, що у того перелом даної частини тіла... На жаль, арбітр жодного разу за такі дії "гірників" не покарав...

Світлина ФК Шахтар

Отож, Шахтар збільшив перевагу над Динамо до 14-ти очок. А до завершення чемпіонату залишається 6 турів. Тому, можна зробити висновок, що вже через два тижні "гірники" можуть офіційно оформити чергове чемпіонство. А Динамо залишається сподіватися лише на Кубок України, де, швидше за все, у фіналі буде чергове протистояння із донеччанами (при всій повазі до Дніпра).