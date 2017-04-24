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24.04.2017  16:39

Офіційно. В наступному сезоні УПЛ гратимуть 12 клубів

Кількість команд-учасниць Української Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 залишиться незмінною

Це рішення було прийнято після робочої наради керівництва ліги з тренерами клубів, яка відбулася 24-го квітня, пише FootballHub.

Відкритим залишається лише питання щодо формату проведення турніру, який досі обговорюється.

Раніше повідомлялося, що УПЛ запропонувала п'ять різних варіантів, один з яких нинішній формат чемпіонату, ще один передбачає чемпіонат в три кола, а решта - поділ на групи з різними варіантами плей-офф.
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