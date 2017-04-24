Офіційно. В наступному сезоні УПЛ гратимуть 12 клубів

Кількість команд-учасниць Української Прем'єр-ліги в сезоні 2017/18 залишиться незмінною

Це рішення було прийнято після робочої наради керівництва ліги з тренерами клубів, яка відбулася 24-го квітня, пише FootballHub.

Відкритим залишається лише питання щодо формату проведення турніру, який досі обговорюється.

ТЕРМІНОВО!! В наступному сезоні УПЛ знову складатиметься з 12 команд! Це рішення було прийнято після робочої наради з тренерами клубів pic.twitter.com/WhEtmnyNdn — FootballHub (@FootballHub_Ua) 24 квітня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що УПЛ запропонувала п'ять різних варіантів, один з яких нинішній формат чемпіонату, ще один передбачає чемпіонат в три кола, а решта - поділ на групи з різними варіантами плей-офф.