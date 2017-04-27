Ку-клукс-клан фанів Динамо на матчі з Шахтарем - Daily Mail. ФОТО

Британське видання Daily Mail опублікувало матеріал, присвячений поведінці фанатів на матчі 26-го туру чемпіонату України Динамо - Шахтар (0:1).

"Фанати київського Динамо носять вбрання і маски Ку-клукс-клану, прикрашені свастиками на матчі з донецьким Шахтарем (0:1).

Ультрас Динамо за допомогою соціальних мереж і медіа закликали фанатів прийти на матч одягненим у всьому білому.

Також уболівальники розгорнули банер 100% білий, - ідеться у матеріалі англійського видання.

У статті також зазначається, що на 88-ій хвилині весь сектор ультрас Динамо запалює фаєри і розпочинає кричалки.

На фото також один з уболівальників у секторі Шахтаря, який одягнув футболку із зображенням Гітлера.

Як зазначає видання, на цій грі був присутній делегат УЄФА, який стежить за підготовкою Києва до фіналу Ліги чемпіонів 2018 року.

Інший британський таблоїд Sun також надав відео з перфомансу фанів Динамо у грі з Шахтарем, але підписав: Racism in Russia.

За інформацією Чемпіона, серед ультрас Динамо персонажів з капелюхами "Ку-клукс-клану" було не так і багато. Більшість фанів столичного клубу були одягнені в біле, оскільки ультрас Динамо підготували акцію "#білашиза".

Прокоментувати події у фанатському секторі деякі з ультрас столичного клубу відмовилися.

Варто зазначити, що негатив щодо обстановки на стадіонах в України не вперше йде від британських ЗМІ. Перед Євро-2012 деякі англійські таблоїди вже залякувалм своїх уболівальників криміналом на українських стадіонах.

Нагадаємо, що напередодні ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов заявив про небезпеку проведення матчів на НСК Олімпійський.

Акція ультрас Динамо "#білашиза"

Уболівальник із зображенням Адольфа Гітлера на фан-секторі Шахтаря

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