Ультрас Динамо: Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі

На грі проти Шахтаря ультрас Динамо не хотіли влаштувати публічну демонстрацію.

Про це йдеться в заяві в пабліку WBC Ультрас Динамо в facebook.

"Після матчу Динамо - Шахтар минулого тижня і нашої акції #білашиза низка ЗМІ в гонитві за сенсацією вирішила назвати цю акцію расистською. Журналісти просять підтвердити чи спростувати цей факт, тому аби не витрачати час на кожного, ось позиція нашого руху", - йдеться в повідомленні.

"На нашій трибуні ніколи не було і ніколи не буде місця толерантності. Але нам не потрібно кожного разу виставляти напоказ свої погляди - всі і так про них знають", - зазначили представники фанатського руху.

Також WBC Ультрас Динамо прокоментували акцію "#білашиза", яка була проведена на фанатському секторі.

"Акція #білашиза була присвячена виключно підтримці команди, саме такий посил ми вкладали в напис "100% білий!" на банері, саме так ми пояснювали суть акції футболістам, коли просили їх записати відео з запрошенням на стадіон", - зазначили фанати киян.

"Максимум білого кольору, адже це - основний колір команди, і гравці виходили на поле саме в ньому. Акцію "приходь на стадіон в білому" ми розпочали ще кілька років тому, і подібні банери з’являлись на трибуні не раз", - розповіли у WBC Ультрас Динамо.

Також фанати прокоментували появу на секторі людей в масках з нацистською символікою, а також в масках Ку-клус-клану.

"Те, що одна людина прийшла на стадіон в масці, яка так привернула увагу журналістів, не дає їм права підписувати під ці дії весь сектор. Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі", - зазначили ультрас.

"А любителі сенсацій нехай краще копають в сторону корупції в нашому футболі, бо тема расизму вже трохи приїлась. Висмоктування новин з пальця вже не викликає нічого окрім посмішки", - підсумували фанати столичного клубу.

Раніше про ку-клукс-клан фанів Динамо на матчі з Шахтарем писало британське видання Daily Mail.

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Нагадаємо, що напередодні ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов заявив про небезпеку проведення матчів на НСК Олімпійський.