Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Ультрас Динамо: Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі
Тимощук залишиться почесним громадянином Луцька
Південна Америка на ЧС-2026 буде представлена 6-7 збірними
Антунеш влітку може залишити Динамо
Ротань вибув на два тижні через травму
Ребров: Миколаїв зіграв гідно
Новини
15:55
Бокс. Узєлков потрапив у ДТП, збивши під Києвом лося
15:25
Футбол. Ультрас Динамо: Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі
15:09
Бокс. Джошуа: У Кличка не може бути слабке підборіддя, інакше він би не домінував 10 років
14:47
Футбол. Тимощук залишиться почесним громадянином Луцька
14:33
Теніс. ATP Будапешт. Стаховський програв у другому колі
Усі новини
702 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
27.04.2017  15:25

Ультрас Динамо: Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі

На грі проти Шахтаря ультрас Динамо не хотіли влаштувати публічну демонстрацію.

Про це йдеться в заяві в пабліку WBC Ультрас Динамо в facebook.

"Після матчу Динамо - Шахтар минулого тижня і нашої акції #білашиза низка ЗМІ в гонитві за сенсацією вирішила назвати цю акцію расистською. Журналісти просять підтвердити чи спростувати цей факт, тому аби не витрачати час на кожного, ось позиція нашого руху", - йдеться в повідомленні.

"На нашій трибуні ніколи не було і ніколи не буде місця толерантності. Але нам не потрібно кожного разу виставляти напоказ свої погляди - всі і так про них знають", - зазначили представники фанатського руху.

Також WBC Ультрас Динамо прокоментували акцію "#білашиза", яка була проведена на фанатському секторі.

"Акція #білашиза була присвячена виключно підтримці команди, саме такий посил ми вкладали в напис "100% білий!" на банері, саме так ми пояснювали суть акції футболістам, коли просили їх записати відео з запрошенням на стадіон", - зазначили фанати киян.

"Максимум білого кольору, адже це - основний колір команди, і гравці виходили на поле саме в ньому. Акцію "приходь на стадіон в білому" ми розпочали ще кілька років тому, і подібні банери з’являлись на трибуні не раз", - розповіли у WBC Ультрас Динамо.

Також фанати прокоментували появу на секторі людей в масках з нацистською символікою, а також в масках Ку-клус-клану. 

"Те, що одна людина прийшла на стадіон в масці, яка так привернула увагу журналістів, не дає їм права підписувати під ці дії весь сектор. Якби ми хотіли влаштувати публічну демонстрацію - таких масок на секторі було б дві тисячі", - зазначили ультрас.

"А любителі сенсацій нехай краще копають в сторону корупції в нашому футболі, бо тема расизму вже трохи приїлась. Висмоктування новин з пальця вже не викликає нічого окрім посмішки", - підсумували фанати столичного клубу. 

Раніше про ку-клукс-клан фанів Динамо на матчі з Шахтарем писало британське видання Daily Mail. 

Також була інформація, що КДК ФФУ розгляне поведінку вболівальників на матчі Динамо – Шахтар.

Нагадаємо, що напередодні ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов заявив про небезпеку проведення матчів на НСК Олімпійський.
Коментарі
 — 1
welder1985 _ 27.04.2017 15:55
100% білий означало що в Динамо немає негрів
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
Читай також
Ку-клукс-клан фанів Динамо на матчі з Шахтарем - Daily Mail. ФОТО
ФК Динамо Київ звернувся до поліції через поведінку вболівальників у матчі проти Шахтаря
Перфоманс фанатів Динамо на матчі з Шахтарем отримав негативні відгуки західних ЗМІ

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2017

Кубок України. 1/2 фіналу. Шахтар - Дніпро 1:0. Тайсон нокаутує дніпрян
Шахтар не без проблем стає другим фіналістом.
Кубок України. 1/2 фіналу. Миколаїв - Динамо 0:4. Кияни потопили "корабелів"
Смерть і воскресіння інтриги. Підсумки 26-го туру УПЛ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter