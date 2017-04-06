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4852 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
06.04.2017  11:49

Рейтинг ФІФА: збірна України зазнала найбільш відчутного падіння за 2017 рік

У новому рейтингу ФІФА для національних збірних українська команда опустилася на 6 позицій і займає 37-й рядок.

Найбільш відчутного падіння за 2017 рік підопічні Андрія Шевченка зазнали після поразки у матчі відбору до ЧС-2018 року від Хорватії (0:1).

Картаті також опустилися в списку найсильніших збірних світу після сенсаційної поразки від Естонії в товариському матчі (0:3).

На перше місце рейтингу ФІФА піднялася команда з Бразилії. На другий рядок опустилася збірна Аргентини та на третьому місці залишилася збірна Німеччини.

У попередньому рейтингу збірна Україна займала 31-й рядок. 

Рейтинг ФІФА

1 (2). Бразилія – 1661
2 (1). Аргентина – 1603
3 (3). Німеччина – 1464
4 (4). Чилі – 1403
5 (7). Колумбія – 1348
6 (6). Франція – 1294
7 (5). Бельгія – 1281
8 (8). Португалія – 1259
9 (11). Швейцарія – 1212
10 (10). Іспанія – 1204

...
18 (16). Хорватія - 1042
21 (23). Ісландія - 875
22 (26). Туреччина - 851
37 (31). УКРАЇНА - 798
97 (99). Фінляндія - 342
170 (164). Косово - 135
Коментарі
 — 2
flatcher _ 06.04.2017 13:09
Дебил.
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Vlad Prokopenko _ 06.04.2017 12:37
Перемоги Майдану
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