Рейтинг ФІФА: збірна України зазнала найбільш відчутного падіння за 2017 рік

У новому рейтингу ФІФА для національних збірних українська команда опустилася на 6 позицій і займає 37-й рядок.

Найбільш відчутного падіння за 2017 рік підопічні Андрія Шевченка зазнали після поразки у матчі відбору до ЧС-2018 року від Хорватії (0:1).

Картаті також опустилися в списку найсильніших збірних світу після сенсаційної поразки від Естонії в товариському матчі (0:3).

На перше місце рейтингу ФІФА піднялася команда з Бразилії. На другий рядок опустилася збірна Аргентини та на третьому місці залишилася збірна Німеччини.

У попередньому рейтингу збірна Україна займала 31-й рядок.

Рейтинг ФІФА

1 (2). Бразилія – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Німеччина – 1464

4 (4). Чилі – 1403

5 (7). Колумбія – 1348

6 (6). Франція – 1294

7 (5). Бельгія – 1281

8 (8). Португалія – 1259

9 (11). Швейцарія – 1212

10 (10). Іспанія – 1204

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18 (16). Хорватія - 1042

21 (23). Ісландія - 875

22 (26). Туреччина - 851

37 (31). УКРАЇНА - 798

97 (99). Фінляндія - 342

170 (164). Косово - 135