Будківський: Я майже рік виступаю в Росії та почуваюся тут комфортно
Нападник Шахтаря Пилип Будківський, який виступає в російському Анжі на правах оренди, комфортно почуває себе в Росії.
Про це він заявив у інтерв'ю sportsdaily.ru.
Український нападник порівняв російський чемпіонат з українським, а також поділився думками щодо збірної України.
"Я майже рік граю в Росії, відчуваю себе тут комфортно. Рівень російського футболу зараз вище, ніж в Україні, де, на жаль, через проблеми з фінансуванням розпалися кілька хороших команд", - зазначив він.
"Збірна України? Поки ми займаємо третє місце у відбірковій групі на ЧС-2018. У деяких матчах нам не пощастило, коли пропускали на останніх хвилинах. При новому тренерському штабі команда демонструє інший стиль гри, грає по-новому, виглядає цікаво", - сказав Будківський.
Будківський сподівається, що якщо буде забивати, то тренерський штаб на чолі з Шевченко зверне на нього увагу.
"Всі футболісти та тренери хочуть потрапити на чемпіонат світу. Це мета нашої команди, саме для цього в збірну викликаються найсильніші українські футболісти. Якщо буду забивати – тренерський штаб на чолі з Шевченком знову зверне на мене увагу. Ні – і говорити немає про що", – сказав Будківський
Та певно що комфортно, в Росії якраз таким і місце. В Андерлехті йому точно не було б комфортно. Там треба деколи по воротах попадати, а в Анжі необов"язково. А взагалі, в Росії футбол є?)))
А чего ему должно быть плохо?
Тупых свидомых в России нет..играет в футбол, рубит бабло себе..
А чего ему должно быть плохо?
Тупых свидомых в России нет..играет в футбол, рубит бабло себе..
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05.04.2017
Кубок України. 1/4 фіналу. Нафтовик - Динамо 0:1. Непростий вихід киян у півфінал
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