Будківський: Я майже рік виступаю в Росії та почуваюся тут комфортно

Нападник Шахтаря Пилип Будківський, який виступає в російському Анжі на правах оренди, комфортно почуває себе в Росії.

Про це він заявив у інтерв'ю sportsdaily.ru.

Український нападник порівняв російський чемпіонат з українським, а також поділився думками щодо збірної України.

"Я майже рік граю в Росії, відчуваю себе тут комфортно. Рівень російського футболу зараз вище, ніж в Україні, де, на жаль, через проблеми з фінансуванням розпалися кілька хороших команд", - зазначив він.

"Збірна України? Поки ми займаємо третє місце у відбірковій групі на ЧС-2018. У деяких матчах нам не пощастило, коли пропускали на останніх хвилинах. При новому тренерському штабі команда демонструє інший стиль гри, грає по-новому, виглядає цікаво", - сказав Будківський.

Будківський сподівається, що якщо буде забивати, то тренерський штаб на чолі з Шевченко зверне на нього увагу.

"Всі футболісти та тренери хочуть потрапити на чемпіонат світу. Це мета нашої команди, саме для цього в збірну викликаються найсильніші українські футболісти. Якщо буду забивати – тренерський штаб на чолі з Шевченком знову зверне на мене увагу. Ні – і говорити немає про що", – сказав Будківський