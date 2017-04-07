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6971 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 10 ]
07.04.2017  09:54

Будківський: Я майже рік виступаю в Росії та почуваюся тут комфортно

Нападник Шахтаря Пилип Будківський, який виступає в російському Анжі на правах оренди, комфортно почуває себе в Росії.

Про це він заявив у інтерв'ю sportsdaily.ru.

Український нападник порівняв російський чемпіонат з українським, а також поділився думками щодо збірної України.

"Я майже рік граю в Росії, відчуваю себе тут комфортно. Рівень російського футболу зараз вище, ніж в Україні, де, на жаль, через проблеми з фінансуванням розпалися кілька хороших команд", - зазначив він.

"Збірна України? Поки ми займаємо третє місце у відбірковій групі на ЧС-2018. У деяких матчах нам не пощастило, коли пропускали на останніх хвилинах. При новому тренерському штабі команда демонструє інший стиль гри, грає по-новому, виглядає цікаво", - сказав Будківський.

Будківський сподівається, що якщо буде забивати, то тренерський штаб на чолі з Шевченко зверне на нього увагу.

"Всі футболісти та тренери хочуть потрапити на чемпіонат світу. Це мета нашої команди, саме для цього в збірну викликаються найсильніші українські футболісти. Якщо буду забивати – тренерський штаб на чолі з Шевченком знову зверне на мене увагу. Ні – і говорити немає про що", – сказав Будківський
Коментарі
 — 10
Андрій Івасів _ 07.04.2017 11:37
І паспорт український треба відібрати - ще буде комфортніше.
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Вася Пиков _ 07.04.2017 11:26
Семенен:
Та певно що комфортно, в Росії якраз таким і місце. В Андерлехті йому точно не було б комфортно. Там треба деколи по воротах попадати, а в Анжі необов"язково. А взагалі, в Росії футбол є?)))
Клубный футбол в РФ выше по коэффициенту УЕФА, чем в Украине
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Семенен _ 07.04.2017 11:20
Та певно що комфортно, в Росії якраз таким і місце. В Андерлехті йому точно не було б комфортно. Там треба деколи по воротах попадати, а в Анжі необов"язково. А взагалі, в Росії футбол є?)))
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burbura _ 07.04.2017 11:16
Вася Пиков:
А чего ему должно быть плохо?
Тупых свидомых в России нет..играет в футбол, рубит бабло себе..
Точно, свідомих там дійсно немає , там всі такі ж як він "васі пікови" з менталітетом несвідомої мавпи. То чого ж йому має бути некомфортно?
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Семенен _ 07.04.2017 10:54
Вася Пиков:
А чего ему должно быть плохо?
Тупых свидомых в России нет..играет в футбол, рубит бабло себе..
Футбол в Росії? То відколи він там взявся?))) Та певно, що комфортно в Анжі, в Андерлехті по воротах непопав би))) Якби перейшов на параолімпійські змагання, відчував би себе ще комфортніше.
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