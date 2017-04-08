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09.04.2017  01:34 - Сhampion.com.ua

Прем'єр-ліга. 24-й тур. Шахтар - Чорноморець. Онлайн-коментар матчу


Шахтар
09.04 17:00
Чорноморець
Склади команд
9 квітня 2017, 17:00, Україна, Харків, стадіон ОСК Металіст

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів)
Асистенти: Ігор Альохін (Хмельницький), Максим Чертоляс (Херсон)
Четвертий арбітр: Юрій Грисьо (Львів)
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