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1356 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]08.04.2017 18:00
Російський футбольний союз скаржиться на багатомільйонні борги
Російський футбольний союз (РФС) із-за своїх боргів не може повною мірою розвивати футбол в країні.
Про це на конференції організації заявив союзу президент Віталій Мутко, слова якого наводить ТАСС.
"Хотів би констатувати, що у фінансовому плані ми поки знаходимося в непростій ситуації. Накопичені заборгованості не дозволяють повною мірою займатися розвитком футболу. Баланс доки не той, який дозволив би сказати, що ми організація, яка упевнено дивиться в майбутнє. Борги залишаються", - сказав Мутко.
Непогашена кредиторська заборгованість РФС на кінець 2016 року склала 347,8 млн рублів.
Раніше повідомлялося, що ФІФА планує інвестувати у ЧС-2018 у Росії майже 2 млрд доларів.
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08.04.2017
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