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Російський футбольний союз скаржиться на багатомільйонні борги


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08.04.2017  18:00

Російський футбольний союз скаржиться на багатомільйонні борги

Російський футбольний союз (РФС) із-за своїх боргів не може повною мірою розвивати футбол в країні.

Про це на конференції організації заявив союзу президент Віталій Мутко, слова якого наводить ТАСС.

"Хотів би констатувати, що у фінансовому плані ми поки знаходимося в непростій ситуації. Накопичені заборгованості не дозволяють повною мірою займатися розвитком футболу. Баланс доки не той, який дозволив би сказати, що ми організація, яка упевнено дивиться в майбутнє. Борги залишаються", - сказав Мутко.

Непогашена кредиторська заборгованість РФС на кінець 2016 року склала 347,8 млн рублів.

Раніше повідомлялося, що ФІФА планує інвестувати у ЧС-2018 у Росії майже 2 млрд доларів.
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